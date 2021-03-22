Москва, , 17:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора 22 марта обсудили перспективы отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учётом предстоящего 25−26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин «дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров».

При этом, как сообщается, с российской стороны была подчёркнута готовность к восстановлению «нормального деполитизированного формата взаимодействия» с Евросоюзом при условии, что «к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность».

Кроме этого, Путин и Мишель затронули вопросы борьбы с пандемией COVID-19, и в частности, возможности использования российской вакцины «Спутник V». Также обсуждались политическое урегулирование конфликта на Украине, ситуация в Белоруссии и «некоторые другие актуальные темы», информирует пресс-служба.