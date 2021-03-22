Москва, , 17:28 — REGNUM Законопроект о медицинском обеспечении работающих в угольной промышленности правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Устанавливается, что работникам бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи проводятся профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, диспансерное наблюдение, а также оказывается медицинская помощь.

Также законопроектом предусматривается возможность проведения обязательных предсменных, внутрисменных и послесменных медицинских осмотров работников, занятых на подземных работах, с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Минздрава России получает полномочия по утверждению соответствующих порядков медицинских осмотров и методических рекомендаций по проведению послесменной реабилитации.