Элиста, , 17:27 — REGNUM В Республике Калмыкия в 2020 году участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стали 34 медработника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 22 марта. Выплаты перечислены 26 врачам и восьми фельдшерам.

В рамках реализации программ в 2021 году единовременную помощь в размере 750 тыс. рублей получат не только фельдшеры, переехавшие в сёла, но и акушерки, медсёстры ФАПов, фельдшерских здравпунктов, фельдшеры скорой медпомощи.

Врачи, трудоустроенные в Городовиковске и Лагани, получат по 1 млн рублей, фельдшеры скорой помощи — по полмиллиона рублей.