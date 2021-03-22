Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В пандемию коронавируса в Санкт-Петербурге снизилась заболеваемость туберкулезом у детей и взрослых. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 марта сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Крицкая.

По ее словам, в настоящий момент в Петербурге ситуация по туберкулезу оценивается как благополучная. В пандемийный год в городе было зарегистрировано более 1200 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Территориальный показатель заболеваемости составил 23,8 на 100 тыс. начисления, снизившись на 8,4 пункта по сравнению с 2019 годом. Относительно показателя по России заболеваемость туберкулезом в Петербурге ниже на 20%.

«Среди детей до 18 лет зарегистрировано 55 случаев активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тысяч населения. Показатель ниже уровня за аналогичный период 2019 года на 30%, — отметила Крицкая. — В 2020 году среди детей до 14 лет зарегистрирован 41 случай. Показатель составил 5,1 на сто тысяч детей этой возрастной группы, что ниже аналогичного периода 2019 года на 31% и ниже, чем по России, на 12%».

Наибольший интенсивный показатель заболеваемости туберкулёзом зарегистрирован в возрастной группе детей одного-двух лет — 6,6 на 100 тыс. возрастной группы. При этом в течение последних десяти лет в клинической структуре туберкулеза у детей не менее 80% составляет малые и неосложненные формы туберкулеза.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции в 2020 году прирост территориального показателя заболеваемости за счет вовлечения в эпидпроцесс туберкулеза иностранных граждан снизился и составил 5%, в 2019 году он был 14%», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора по Петербургу.