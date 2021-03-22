Киев, , 17:25 — REGNUM На Украине завели уголовное дело на 23 российских артистов, которые выступали на открытии Керченского моста, говорится в сообщении так называемой «прокуратуры АР Крым и Севастополя» (ведомство, которое находится в Киеве и якобы занимается правопорядком в Крыму — прим. ИА REGNUM).

Согласно источнику, артистам инкриминируют «незаконный въезд» в Крым по предварительному сговору. Сообщается, что уголовное производство начато по обращению главы украинской общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергея Мокренюка. Согласно законодательству Украины, артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела, однако украинские СМИ отмечают, что речь идет о звездах первой величины — например, Олеге Газманове, Валерии, Диме Билане, Ларисе Долиной, Григории Лепсе и т.д.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь этой же «прокуратуры» Катерина Диденко заявила, что Россия продолжает «системные имущественные притеснения» граждан Украины в Крыму.