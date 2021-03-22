Вологда, 22 марта 2021, 17:25 — REGNUM Вологодская область практически полностью израсходовала вакцины от COVID-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков.
Он также сообщил, что завтра, 23 марта, в регион будет поставлено 2100 доз вакцины.
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Как сообщало ИА REGNUM, дефицит вакцины возник в ряде российских регионов. В Мурманской области, в частности, из-за нехватки препарата пришлось приостановить запись на прививку. Из-за отсутствия препарата вакцинация была остановлена в Пензенской области.