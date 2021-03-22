Вологда, , 17:25 — REGNUM Вологодская область практически полностью израсходовала вакцины от COVID-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

«На текущий момент вакцинацию в рамках первого этапа завершили 36 419 человек, второго этапа — 27 266. Вакцина использована практически в полном объеме», — заявил чиновник.

Он также сообщил, что завтра, 23 марта, в регион будет поставлено 2100 доз вакцины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит вакцины возник в ряде российских регионов. В Мурманской области, в частности, из-за нехватки препарата пришлось приостановить запись на прививку. Из-за отсутствия препарата вакцинация была остановлена в Пензенской области.