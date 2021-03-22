Киев, , 17:25 — REGNUM Уголовные дела возбуждены генпрокурой Украины в отношении 23-х граждан России, которые выступали на открытии Крымского моста, сообщили 22 марта в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о российских артистах, которые приняли участие в концерте. Дело возбуждено по факту «незаконного въезда/выезда» в Крым (и из Крыма), который назван «оккупированным полуостровам». Крымский мост в сообщении назван «незаконно построенным».

Напомним, строительство Крымского моста завершилось в 2018 году: сначала был открыт автодорожный мост, а затем, в течение двух последующих лет завершено строительство железнодорожного моста. Церемония открытия автодорожного моста состоялась 15 мая 2018 года, железнодорожного — 23 декабря 2019 года.

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