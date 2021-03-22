Москва, , 17:23 — REGNUM Россия ответит зеркально на высылку из Болгарии российский дипломатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально», — заявил Слуцкий.

В тоже время, по его словам, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах.

Россия не оставит без ответа решение Болгарии выслать из страны российских дипломатов, если таковое будет принято болгарской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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