Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM Рекордсменами по количеству должников, не оплачивающих потребление воды в Нижнем Новгороде стали Автозаводский, Сормовский, Ленинский и Канавинский районы. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе АО «Нижегородский водоканал», комментируя продление акции «Прощайте, пени» до конца июня 2021 года.

По данным ведомства, акция «Прощайте, пени» и ее продление распространяются на всех жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района, где расчеты за услуги холодного водоснабжения и водоотведения производит АО «Нижегородский водоканал».

«Рекордсменами по количеству должников являются: Автозаводский, Сормовский, Ленинский и Канавинский районы Нижнего Новгорода. Проводимая акция направлена исключительно на реальную помощь абонентам, оказавшимся в затруднительном финансовом положении, она позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет в части списания пеней за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Прогнозы по собираемости по ней не делаются», — сообщили в пресс-службе «Нижегородского водоканала».

ИА REGNUM напоминает, что с середины марта для жителей Нижнего Новгорода и Кстовского Кстовского района Нижегородской области продлена акция «Прощай, пени» до конца июня 2021 года. Абоненты смогут погасить долги за водоснабжение и водоотведение.