Москва, , 17:23 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Nissan на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил об отзыве 4448 автомобилей из-за возможных проблем со стоп-сигналами. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе Росстандарта.

Автомобиль Nissan Pathfinder EurovisionNim

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Nissan Pathfinder, изготовленные в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года.

Причиной отзыва транспортных средств названо возможное замыкание реле стоп-сигналов во включенном положении из-за вибраций, возникающих при определённых условиях движения.

«Если реле замыкается во включенном положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима «Паркинг» или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза.

Сообщается, что на всех отзываемых автомобилях будет произведена замена реле стоп-сигнала на деталь нового образца, а также проверка и, при необходимости, регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.