Кострома, , 19:53 — REGNUM Костромичка Ирина Козлова заявила о массовых случаях мошенничества в Красносельском и Антроповском районах Костромской области — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Pixabay.com

По её словам, ряд селян и её саму по похожей схеме обманула жительница региона Светлана. Женщина попросила Козлову взять кредит под расписку для выкупа доли в квартире, несколько месяцев платила деньги, а потом пропала.

«Я попала в очень неприятную историю. Знакомая из деревни попросила взять для нее кредит под расписку, для выкупа доли в квартире, для дальнейшей продажи. Я по доброте душевной поверила человеку. В течение некоторого времени она исправно платила деньги, потом начались отговорки и она пропала. Сейчас я нахожусь в декрете и не имею возможности выплачивать чужой кредит. Как выяснилось со временем — я не одна такая, в нашем Красносельском районе таких людей много… Не жалеет она ни пенсионеров, ни инвалидов. Сейчас эта женщина скрывается в Антроповском районе и уже там прокручивает свои махинации с деньгами», — написала на личной страниц в соцсети «ВКонтакте» женщина.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление МВД по региону. Как пояснили в полиции, двое жителей Красносельского района действительно написали заявления на Светлану. Описанные в заявлениях методы обмана совпадают с тем, что рассказала Ирина Козлова. Сейчас по указанным заявкам проводится проверка, других предполагаемых потерпевших в области ищут полицейские.

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