Костромичка заявила о массовых «махинациях с деньгами» в районах
Кострома, 22 марта, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Костромичка Ирина Козлова заявила о массовых случаях мошенничества в Красносельском и Антроповском районах Костромской области — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, ряд селян и её саму по похожей схеме обманула жительница региона Светлана. Женщина попросила Козлову взять кредит под расписку для выкупа доли в квартире, несколько месяцев платила деньги, а потом пропала.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в управление МВД по региону. Как пояснили в полиции, двое жителей Красносельского района действительно написали заявления на Светлану. Описанные в заявлениях методы обмана совпадают с тем, что рассказала Ирина Козлова. Сейчас по указанным заявкам проводится проверка, других предполагаемых потерпевших в области ищут полицейские.