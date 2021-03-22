Варшава, , 17:21 — REGNUM Национальная прокуратура Польши объявила сегодня, 22 марта, что передала в Сенат ходатайство прокуратуры Щецина о даче согласия на судебное преследование маршала верхней палаты польского парламента Томаша Гродзкого, сообщают польские СМИ.

Главе Сената могут быть предъявлены обвинения в коррупции по четырем эпизодам. Согласно показаниям свидетелей, Гродзский якобы извлекал материальные выгоды в связи с лечением пациентов в возглавляемой им больнице Щецин-Здуново.

Дело вызывает много комментариев, поскольку касается маршала верхней палаты, что является беспрецедентным случаем для Польши.

По мнению ИА REGNUM, преследование Национальной прокуратурой Гродзского носит заказной и политический характер. Глава Сената находится в оппозиции правящей коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PIS), которая хочет взять под свой контроль верхнюю палату.