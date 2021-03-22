Рыбинск, Ярославская область, 22 марта, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд обязал власти поселения поставить на учет как объект культурного наследия дворянскую усадьбу и одноглавый храм 18 века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области Усадьба Н.И. Тишина

Проверка Рыбинской городской прокуратуры показала, что за «Ансамблем усадьбы Н.И. Тишинина», относящимся ко второй половине 18 века, не организован должный досмотр и уход. Главный дом, церковь и парк находятся в заброшенном состоянии.

Прокуратура Ярославской области Храм при усадьбе

«Указанные объекты не состоят на балансе органов местного самоуправления, иных учреждений и организаций и являются бесхозяйными. Отсутствие собственника объекта культурного наследия делает невозможным выполнение требований законодательства в части обеспечения надлежащего содержания и охраны в целях предотвращения его повреждения, разрушения или уничтожения, соблюдения конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям. При этом, администрацией сельского поселения меры, направленные на обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет объекта культурного наследия как бесхозяйного недвижимого имущества, не приняты», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Соответствующий иск прокуратура подала в суд, который обязан администрацию Октябрьского сельского поселения провести регистрацию прав на недвижимое имущество, приняв на учет объект культурного наследия. В законную силу решение Рыбинского городского суда не вступило