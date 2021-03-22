Вологда, , 17:18 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня в ДТП под Череповцом.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших. Поручил специалистам Департамента здравоохранения выехать в Череповецкий район и лично проконтролировать процесс госпитализации и лечения пострадавших. Расследованием причин этой страшной трагедии займутся представители следственных органов. Главная задача сейчас — оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, а также психологическую поддержку родственникам погибших», — написал глава региона «Вконтакте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром на трассе А-114 Вологда Новая Ладога возле моста через реку Суду в Череповецком районе. В лобовом столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли двое взрослых и ребенок. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.