Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM Концепция создания детского хосписа в районе озера Шарташ в Екатеринбурге представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона ранее поддержал инициативу по организации медицинского центра паллиативной помощи юным уральцам.

«Развитие паллиативной помощи — дело крайне важное и нужное. Мы этим занимаемся в постоянном режиме. Создание детского хосписа позволит оказывать комплексную помощь и поддержку маленьким пациентам и их семьям. Я уже дал поручения — проработать проект и подготовить предложения по его реализации», — сказал глава региона.

Строительство детского хосписа, по замыслу инициаторов проекта, — это дело, которое должно объединить и сплотить уральцев. По православной традиции хоспис предстоит построить всем миром.

«Когда занимаешься святым делом, есть вдохновение, и всё складывается и строится. В том, что это дело — святое, сомнений нет. Свидетельством тому стало то согласие, которое возникло между участниками процесса. В целом есть уже представление, каким будет здание, как будет осуществляться работа с родителями и детьми в этом здании», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Паллиативное отделение помощи юным уральцам предполагается построить на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, который располагается на большой территории с парком. Следуя концепции «построим всем миром», архитектурное бюро ARCHINFORM и возглавляющий его архитектор Тимур Абдуллаев безвозмездно разработали проект будущего хосписа.

Один из инициаторов проекта, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков отметил, что к проработке концепции создания хосписа привлекаются представители медицинского сообщества — эксперты в вопросах оказания паллиативной помощи. Так родился проект, который предполагает индивидуальную работу с пациентами, работу с родителями маленьких пациентов, психологическую поддержку семей и достойный уровень медицинского сопровождения.