Калуга, 22 марта, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Фестиваль «Крымская весна» состоялся в Калуге. Приветствуя собравшихся на праздник в парке культуры и отдыха калужан, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вспомнил события семилетней давности, когда известие о возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации вызвало у граждан России радость и гордость за нашу страну.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел фестиваль «Крымская весна»

«Чтобы понять всю важность этого события, нужно вспомнить историю нашей страны. А еще лучше — съездить в Севастополь и посетить музей 35-й береговой батареи. Там становится понятно, почему Севастополь стал городом-героем, как его самоотверженно защищали наши солдаты, отдавая свои жизни, — отметил глава города. — Каждый сантиметр территории Крыма полит кровью наших предков. Эту стратегически важную территорию мы защищали во все времена, теперь она вернулась к нам».