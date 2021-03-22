Краснодар, , 17:17 — REGNUM Запретить законодательно перевод сельхозземель под жилую застройку намерены в Краснодарском крае. Подготовить инициативу о внесении соответствующих изменений в краевое законодательство поручил глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Такие земли — бесценный ресурс для нашего аграрного региона. В отдельных городах и районах есть примеры, когда их отдают под застройку. Нужны дополнительные меры для защиты сельхозземель. Подготовьте предложение в Законодательное собрание по изменению в краевой закон. Необходимо запретить перевод сельхозземель в другие категории, предусматривающие жилую застройку», — сказал Кондратьев.

На совещании по вопросам использования земель сельхозназначения заместитель губернатора Сергей Болдин сообщил о целом ряде случаев, когда на землях, предназначенных для сельхозпроизводства, после решений судов о переводе их в земли для дачного строительства появляются коттеджные поселки. Так, в Горячем Ключе под коттеджи было отдано около 567 гектаров сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов, ещё 202 гектара «освоили» таким образом в Северском районе.