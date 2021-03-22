Брянск, , 17:18 — REGNUM Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство дома торжественно вручили в Брянске 22 марта. Участниками программы стали 14 молодых многодетных семей, проживающих в областном центре, сообщает пресс-служба администрации города.

Сертификаты молодым семьям выдают в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В 2021 году на финансирование проекта выделено 14,7 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Эти средства распределили между 14 молодыми семьями, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Всего в Брянске в очереди на получение социальной выплаты состоит 326 молодых семей.