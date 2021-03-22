Элиста, , 17:15 — REGNUM В Республике Калмыкия в течение ближайших суток усилится ветер, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В течение дня 23 марта в Калмыкии прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ряде территорий ожидаются небольшой дождь и снег, туман, слабый гололёд. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, в дневные часы порывы достигнут 18 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до — 1 градуса. Днём воздух прогреется до +5…+10 градусов, а местами и до +15 градусов.