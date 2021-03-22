Брюссель, , 17:14 — REGNUM Евросоюз вводит персональные санкции в отношении двух граждан России, причастных, по мнению Брюсселя, к серьёзным нарушениям прав человека. Соответствующее решение принято 22 марта на заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Согласно обнародованному документу, санкции вводятся в общей сложности в отношении 11 физических лиц и четырёх организаций из России, Китая, КНДР, Ливии и Южного Судана.

Сообщается, что от России в санкционный список попали двое сотрудников правоохранительных органов, ответственных за «преследование представителей ЛГБТ-сообщества и политической оппозиции в Чечне».

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Европейский союз фигурантам санкционного списка, а также замораживание их активов на территории ЕС в случае обнаружения таковых.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал расширение санкций в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В МИД России уже заявили, что в случае введения новых санкций со стороны Москвы будут приняты ответные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России заявили об ответных мерах на санкции Евросоюза