Москва, , 17:14 — REGNUM Россия добилась определенных успехов в импортозамещении, но ее технологическая зависимость от импорта остается фатальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил политолог, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал позицию Минпромторга РФ, которая состоит в том, что санкции США против РФ только ускорят процессы импортозамещения.

«Оптимизм Минпромторга РФ можно разделить только частично. Действительно, в России уже есть примеры удачного импортозамещения. Мы научились делать вагоны, а потом и вертолётные двигатели. Мы стали делать продвинутый среднемагистральный самолёт МС-21, да ещё и с российским двигателем ПД-14. Наконец, мы пустили в серию газовую турбину большой мощности ГТД-110М, а такое могут ещё три-четыре государства в мире. Но на этом список вершинных достижений, увы, кончается, — сказал Станкевич. — А есть фатальные технологические зависимости. У нас нет сколько-нибудь продвинутой базы микроэлектроники. И соответственно бытовой электроники. Нет современных систем связи массового пользования. Отстаёт робототехника».

Как подчеркнул Станкевич, даже в «родной» для РФ нефтегазовой промышленности доля импортных поставок слишком велика.

«Наша сельхозтехника всё ещё на уровне прошлого века (хотя выручают сборочные производства западных партнёров). Сложная строительная техника — сплошь импортная. И беда со станкостроением. Так что Минпромторгу есть где развернуться в полную мощь», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Елена Рожанская заявила, что в ряде отраслей одномоментно заменить зарубежные технологии российскими невозможно, а для разработки собственных потребуется время.

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