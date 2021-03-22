Архангельск, , 17:10 — REGNUM В Архангельской области остро стоит проблема сердечно-сосудистых заболеваний — только в 2020 году лечение прошли более 1,5 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Ежедневно в Архангельскую областную консультативную поликлинику к кардиологу обращаются более 30 человек, а в условиях кардиологического отделения лечатся пациенты с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, которые требуют дополнительного обследования в условиях стационара III уровня и коррекции лечения.

«По различным причинам у некоторых больных назначенное лечение не приносит должного эффекта, и, как следствие, может развиться сердечно-сосудистая катастрофа. Для предотвращения подобных ситуаций в настоящее время появляются новые лекарственные препараты, новые возможности для обеспечения ими определенных категорий пациентов. Обсуждению данных вопросов и была посвящена наша конференция», — отметила главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Архангельской области Ксения Костина.

Как сообщало ИА REGNUM, сердечно-сосудистые заболевания до пандемии коронавируса были основной причиной смертности населения Архангельской области. В 2019 году по этой причине скончались почти семь тысяч жителей региона.