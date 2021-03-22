Москва, , 17:10 — REGNUM Законопроект об обращении в государственный доход средств чиновников, за которые те не смогут отчитаться, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также предусматривается порядок проведения генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений о законности получения денежных средств чиновников.

При этом нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации соответствующей денежной суммы, предлагается установить в 10 тыс. рублей.