Воронеж, 22 марта, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Дмитрий Ендовицкий переизбран на пост ректора Воронежского государственного университета по результатам конференции по выборам руководителя вуза 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ.

Govvrn.ru Дмитрий Ендовицкий

На пост ректора ВГУ, помимо действующего руководителя Дмитрия Ендовицкого, претендовал декан экономического факультета Павел Канапухин.

«Согласно регистрационному листу было зарегистрировано 205 делегатов, что превышает кворум, который составляет 139 человек», — сообщила председатель регистрационной комиссии Юлия Терешева.

После выступлений делегатов состоялось тайное голосование. По его результатам за Ендовицкого было отдано 179 голосов, за Канапухина проголосовали 15 делегатов.

Дмитрий Ендовицкий занимает пост ректора Воронежского государственного университета с 2010 года, в 2016 году он был переизбран на второй срок.