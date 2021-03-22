Киев, 22 марта, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Украинские эксперты считают, что заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что Украина не будет покупать вакцину в России и не станет производить её самостоятельно объясняется тем, что этот план противоречит интересам западных производителей вакцин от коронавируса.

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

Соответствующие мнения сегодня, 22 марта, выразили политические эксперты Михаил Чаплыга и Александр Фомин.

Чаплыга обратил внимание на двойные стандарты правительства Шмыгаля, напомнив, что Украина в настоящий момент закупает в России электроэнергию, ТВЭЛы для атомных электростанций и вообще широкий спектр продукции, но при всем этом власть блокирует покупку или производство российской вакцины от COVID-19, о чем договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сыворотки, лекарства и вакцины — нет. США и Британия, в рамках отсутствия внешнего управления, не велят… Простите, а мы точно украинское правительство и украинскую власть выбирали? У меня как-то иначе сформировано представление о власти, для которой в приоритете интересы собственного народа и собственной страны, а не «партнеров» и «кредиторов»», — саркастически заявил эксперт, сделав вывод, что правительство под руководством Дениса Шмыгаля заботится не о гражданах Украины, а о выгоде внешних игроков.

В свою очередь, политический обозреватель Александр Фомин напомнил, что Украина может сама производить российскую вакцину на заводе «Биолек», но, подчеркнул эксперт, нынешняя власть боится такого варианта, потому что США и другие «западные хозяева» резко против.

Фомин пояснил, что, если Украина будет самостоятельно производить «Спутник V», как предлагает лидер оппозиции Медведчук, то может стать самостоятельным игроком на мировом рынке, против чего выступают корпорации-производители вакцины из США и других стран Запада.

«Если реализовать план по производству «Спутник V» — а технологии, лицензия, сырье есть, потому что об этом договорился Медведчук — тогда Украина может стать игроком на мировом рынке. А зачем корпорациям-мега-монстрам фармацевтики из США, Великобритании, ЕС конкуренты? Эпидемия идет второй год, на кону десятки, если не сотни миллиардов долларов прибыли. Понятно, что производители вакцин просто озолотятся. Поэтому конкуренты им не нужны. Вот Шмыгаль и другие «зеленые» и решают поставленную задачу — не дают Украине стать конкурентом для производителей AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другим», — заключил политический обозреватель.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому вакцина «Спутник V» находится в лидерах по доверию у граждан Украины, на третьем месте соответствующего рейтинга с показателем 9%. Для сравнения — индийской вакцине от коронавируса Covishield, которой в настоящее время прививают украинцев, доверяет лишь 3% населения, несмотря на масштабную пропагандистскую кампанию этого препарата.