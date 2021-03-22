Ростов-на-Дону, 22 марта, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В рамках весеннего месячника чистоты Ростов-на-Дону очистили почти от 200 тонн мусора, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Первый городской субботник в областном центре провели 20 марта. Участники акции в ходе наведения порядка вывезли 196 тонн мусора, очистив территорию площадью 813 тыс. кв. метров. Кроме того, 13 потенциально опасных деревьев были вырублены.

Власти напомнили, что в обязанности управляющих компаний входит уборка дворов, промывка урн, содержание газонов, прочистка ливневой канализации.