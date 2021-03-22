Москва, , 17:08 — REGNUM Вакцинация граждан России остаётся приоритетом для российских властей. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Для нас, ещё раз хочу подчеркнуть настойчиво, для нас это задача номер один — вакцинация нашего населения, защита наших граждан, наших людей от этой заразы», — заявил Путин.