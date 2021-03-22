Калуга, , 17:06 — REGNUM Выставка приурочена к Международному дню франкофонии. Этот день посвящён 220 миллионам франкоговорящих, из которых для 75 миллионов французский язык является родным. Он объединяет всех поклонников французского языка и французской культуры.

В Калуге открылась фотовыставка «Французские прогулки: Пуасси» Пресс-служба Городской думы Калуги

Организаторы вернисажа — калужская региональная общественная организация развития русско-французских отношений «Мост дружбы» и русско-французская ассоциация «Лингварик».

Посвящена выставка старинному и вечно молодому городу на реке Сене — Пуасси. Это древнейший французский город, расположенный на левом берегу Сены примерно в тридцати километрах к западу от Парижа. Это место рождения и крещения королей Людовика IX и Филиппа III. Сегодня это город с развитой инфраструктурой, который бережно хранит память многовековой истории. На выставке представлено 70 фотографий города Пуасси.

В Калуге открылась фотовыставка «Французские прогулки: Пуасси» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, экспозицию осмотрели руководители Калуги, учащиеся калужских школ, изучающие французский язык и французские сотрудники компании «Пежо-Ситроен». Учащиеся гимназии №19, посетившие Пуасси в 2019 году, провели экскурсию по выставке. Также посетителей ждали творческие номера на русском и французском языках от учащихся калужских школ и выставка детских поделок «Россия — Франция: Мост дружбы».

«В 2019 году в составе калужской делегации я побывал в прекрасном городе Пуасси, — рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев — Наши города многое связывает: штаб-квартира компании «Пежо» расположена в Пуасси, и в Калуге работает завод «Пежо-Ситроен», несколько предприятий Пуасси работают на французскую космическую отрасль, Калуга, как известно, — «колыбель космонавтики». Наши французские коллеги были очень впечатлены работой учеников калужской гимназии №19 по сохранению памяти героев эскадрильи «Нормандия — Неман». Уверен, что такие выставки, встречи, общение помогают наладить дружеские связи в формате народной дипломатии. Политические разногласия приходят и уходят, а люди и человеческие отношения остаются».