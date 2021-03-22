Москва, , 17:06 — REGNUM Одной из ступеней дедолларизации может стать создание национальных криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Процесс дедолларизации уже давно начат российскими властями. Переход на расчёты в китайский юань или российский рубль — ещё одна ступень этого процесса, — сказала она. — В этом должны быть заинтересованы обе стороны, потому как многомиллиардные межправительственные сделки по газовым контактам между Россией и Китаем, выраженные в национальных валютах, существенно сократят спрос на доллар, тем самым вызвав снижение его котировок».

Следующей ступенью дедолларизации, как полагает Скрыль, может служить создание национальных криптовалют, использование которых упростит взаиморасчеты и значительно удешевит валютные переводы по государственным контрактам.

«Китай успешно тестирует собственную национальную криптовалюту, и именно она может лечь в основу ухода от доллара в расчетах и использования контролируемых Западом платежных систем», — констатировала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ призвал искать альтернативу доллару.

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