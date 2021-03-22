Варшава, 22 марта, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Заместитель спикера польского Сената Марек Пенк назвал экс-премьер-министра Польши, а ныне главу Европейской народной партии Дональда Туска «интернет-троллем из Брюсселя». Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVP-Info.

(сс) European Parliament Дональд Туск

Марек Пенк «Туск когда-то был премьер-министром Польши, занимал одну из ведущих европейских должностей, и теперь только время от времени пишет в Твиттере ерунду о своей родной стране. Он теперь не более чем интернет-тролль из Брюсселя».

Данное высказывание было сделано в контексте критики последних скандальных записей Дональда Туска на его страницах в социальных сетях.

Так, ранее он призывал польскую оппозицию «бороться за власть любыми способами, даже если не получится на выборах», а социальные ограничения в Польше, связанные с пандемией коронавируса, он сравнивал с «военным положением времен Польской Народной Республики».