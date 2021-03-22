Элиста, , 17:02 — REGNUM В Республике Калмыкия продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Участниками вакцинации от COVID-19 стали более 10 тысяч человек. В настоящее время запись на вакцинацию ведётся уже на четвёртый квартал 2021 года.

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«Прививочная кампания в республике идёт активно, дефицита в вакцине нет. При этом очередь двигается быстро, на сегодняшний день прививку получили уже более 10,2 тыс. человек», — уточнили в министерстве здравоохранения РК.

ИА REGNUM сообщало, что ранее министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов отмечал, что вакцинация в регионе проводится с использованием двух препаратов — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Добровольцы могут посетить 13 пунктов вакцинации от COVID-19. Работают также мобильные прививочные бригады.

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