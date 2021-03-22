Сургутский район, Югра, , 17:02 — REGNUM В Югре спецслужбы предотвратили террористический акт в Лянторе Сургутского района. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По информации инсайдера издания, задержаны задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали теракт в Лянторе. По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Отмечается, что РУ ФСБ по Тюменской области и пресс-службе УМВД по ХМАО информацию не прокомментировали.