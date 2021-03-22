Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Американский онлайн-магазин Amazon вышел на первое место среди продавцов обуви и одежды в США в 2020 году. Об этом 22 марта сообщает MarketWatch.

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За 2020 год продажи обуви и одежды на сайте Amazon выросли на 15%, принеся компании $41 млрд.

Кроме Amazon, только шесть американских компаний продают одежду белее чем на $10 млрд в год. Это Macy's, TJX, Kohl's, Target, Gap и Ross Stores.

Специалисты думают, что в 2021 году продажи одежды на Amazon побьют нынешний рекорд и принесут более $45 млрд. Предполагается, что онлайн продажи текстильной продукции в текущем году останутся на уровне 2020 года, но превысят доковидные объемы.

Напомним, что из-за пандемии коронавирса многие магазины в США были вынуждены закрыться и перейти в режим онлайн-продаж. В связи с этим, покупка одежды в интернете стала более востребованной.