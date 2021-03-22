Варшава, , 17:00 — REGNUM Медицинские работники из Польши будут вакцинировать от COVID-19 сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 марта на своей странице в соцсети Facebook.

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»Польские медицинские бригады вакцинируют сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Мы получили за это благодарность от генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Польша всегда была и остается верным и надежным союзником для стран НАТО», — отметил Моравецкий.

Польский премьер-министр также сообщил, что в Брюссель полетят более 20 польских медиков: врачей, медсестер и фельдшеров, которые в течение трех дней привьют около 3,5 тысяч сотрудников штаб-квартиры НАТО.

Он добавил, что для вакцинации будет использоваться вакцина AstraZeneca из польских ресурсов.