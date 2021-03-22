Москва, , 16:58 — REGNUM

Сегодня, в Международный день таксиста, участники команды поздравили водителей включились в работу штабов #МыВместе и стали вместе с добровольцами доставлять пожилым людям продукты и лекарства, а в ряде регионов таксисты поддержали акцию «Молодёжки ОНФ» «Довези врача».

«Я поздравляю всех, кто в отрасли или когда-то относился к ней. Таксисты — одна из самых необычных профессий. Всегда говорю, хочешь узнать все городские новости в самом настоящем изложении, спроси у таксиста. По их рассказам водителей можно писать книги или снимать фильмы. И что самое важное, они не остаются в стороне, когда нужна помощь. Спасибо тем, кто помогал нашим командам в период пандемии и присоединился к акции «Довези врача». Знаю, что некоторые помогают до сих пор. Именно таксисты одними из первых откликнулись на призыв организоваться и помочь медикам добираться на работу, домой или к пациентам. Автопарк акции «Довези врача» составил более тысячи автомобилей по всей стране. Поздравляю с вашим профессиональным праздником. Самое главное — здоровья, и пусть вас всегда ждут дома», — сказал в своем поздравлении заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Ровно год назад к команде «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае присоединились автоволонтёры — таксисты. В период пандемии спрос на пассажирские перевозки резко снизился, но водители такси не опустили руки и решили помогать общественникам и врачам. Одним из первых акцию «Довези врача» поддержал таксист Роман Рахимов. На бесплатной основе он возил медиков на ночные смены и привозил домой после дежурства.

«Самое важное событие в жизни за последний год — вступление в ряды волонтеров. Это занятие придает мне уверенности и энергии. На многое стал смотреть иначе. Я и раньше обращал внимание на чужие проблемы, но во время работы в пандемию они стали в какой-то степени и моими. Я понял, что вместе мы — сила, и с любыми невзгодами можно справиться», — отметил водитель такси Роман Рахимов.

Роман и сегодня продолжает подвозить врачей и помогает добровольцам. Сегодня вместе с ним участники команды поздравили с профессиональным праздником представителей нескольких таксопарков.

«В дни пиковой нагрузки автоволонтеры обслуживали в среднем по 10 адресов — возили нас к подшефным пенсионерам, а утром и вечером развозили медиков. Роман Рахимов уже больше года вместе с командой. Мы благодарим его и коллег за оперативность и отзывчивость», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае Дмитрий Варанкин.

В Оренбурге в День таксиста участники «Молодёжки ОНФ» поздравили своего постоянного помощника Айдара Муслимова и его коллег автоволонтеров. В период пандемии к работе штаба #МыВместе присоединилось сразу несколько агрегаторов такси. Сегодня все они получили благодарность от волонтеров и местных жителей. Пенсионер Наиль Якупов рассказал, как однажды Айдар Муслимов помог ему на дороге.

«Я вез дочку на лечение, и машина остановилась, закончился бензин. Совершенно незнакомый молодой человек остановился и предложил доехать с ним до таксопарка, чтобы заправиться. Я хотел расплатиться с Айдаром за услугу, но он отказался. Поэтому мне приятно поблагодарить его сегодня хотя бы добрыми словами и пожеланиями», — рассказал журналистам житель Оренбурга Наиль Якупов.

Кузбасская команда «Молодёжки ОНФ» также поздравила водителей такси, которые помогали им с начала пандемии. В штабе акции #МыВместе с ребятами работали несколько автоволонтеров. Один из них — Александр Кокоулин. С водителем участники команды познакомились случайно, во время поездки в такси. После общения, Александр попросил координаты «Молодёжки ОНФ», а уже на следующий день он вместе с добровольцами начал доставлять продукты и лекарства многодетным семьям и людям пожилого возраста.

Свой профессиональный праздник многие таксисты встречают за рулем. Сегодня, как и в течение прошедшего года, водители вместе с «Молодёжкой ОНФ» продолжают на безвозмездной основе оказывать адресную помощь одиноким и маломобильным гражданам, доставлять препараты для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении, отвозить медиков на работу.