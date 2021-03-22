Москва, 22 марта 2021, 16:58 — REGNUM
Сегодня, в Международный день таксиста, участники команды поздравили водителей включились в работу штабов #МыВместе и стали вместе с добровольцами доставлять пожилым людям продукты и лекарства, а в ряде регионов таксисты поддержали акцию «Молодёжки ОНФ» «Довези врача».
Ровно год назад к команде «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае присоединились автоволонтёры — таксисты. В период пандемии спрос на пассажирские перевозки резко снизился, но водители такси не опустили руки и решили помогать общественникам и врачам. Одним из первых акцию «Довези врача» поддержал таксист Роман Рахимов. На бесплатной основе он возил медиков на ночные смены и привозил домой после дежурства.
Роман и сегодня продолжает подвозить врачей и помогает добровольцам. Сегодня вместе с ним участники команды поздравили с профессиональным праздником представителей нескольких таксопарков.
В Оренбурге в День таксиста участники «Молодёжки ОНФ» поздравили своего постоянного помощника Айдара Муслимова и его коллег автоволонтеров. В период пандемии к работе штаба #МыВместе присоединилось сразу несколько агрегаторов такси. Сегодня все они получили благодарность от волонтеров и местных жителей. Пенсионер Наиль Якупов рассказал, как однажды Айдар Муслимов помог ему на дороге.
Кузбасская команда «Молодёжки ОНФ» также поздравила водителей такси, которые помогали им с начала пандемии. В штабе акции #МыВместе с ребятами работали несколько автоволонтеров. Один из них — Александр Кокоулин. С водителем участники команды познакомились случайно, во время поездки в такси. После общения, Александр попросил координаты «Молодёжки ОНФ», а уже на следующий день он вместе с добровольцами начал доставлять продукты и лекарства многодетным семьям и людям пожилого возраста.
Свой профессиональный праздник многие таксисты встречают за рулем. Сегодня, как и в течение прошедшего года, водители вместе с «Молодёжкой ОНФ» продолжают на безвозмездной основе оказывать адресную помощь одиноким и маломобильным гражданам, доставлять препараты для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении, отвозить медиков на работу.