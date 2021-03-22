Белгород, , 17:01 — REGNUM Улица имени участника Великой Отечественной войны Георгия Мухина появилась в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. После войны фронтовик вернулся в родной район и возглавил колхоз, сообщили 22 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Георгий Мухин родился в 1919 году в селе Богатое Ивнянского района Белгородской области. На фронт он попал в 1942 году в должности военного комиссара 100 стрелковой дивизии 40 Армии Воронежского фронта. Сражался на Белгородском направлении, был ранен боях за Белгород, представлен к ордену Красной звезды. В родное село вернулся после службы в 1948 году.

«В 1950 году Георгий Мухин возглавил колхоз имени Куйбышева в селе Новенькое Ивнянского района, а затем объединённый спецхоз им. XXII съезда КПСС, который к 1965 году стал настоящим механизированным городком с 10 кирпичными откормочными цехами, крупным зернохранилищем, механизированным кормоцехом и силосными ямами. Затем работал в управлении сельского хозяйства Обоянского района Курской области. Умер ветеран в 1986 году», — уточнили в мэрии.

Всего в Белгороде 346 улиц. Из них 54 носят имена участников Великой Отечественной войны, как уроженцев региона, так и воевавших за его освобождение.