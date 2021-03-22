Прага, , 16:55 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Польше, 22 марта республика была включена правительством Чехии в список стран с очень высоким эпидемическим риском. С этой даты действуют новые правила для лиц, въезжающих в Чехию из Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Так, теперь для въезжающих в Чехию из Польши необходимо заполнить онлайн-декларацию и пройти тест на SARS-CoV-2 не ранее, чем за 72 часа до въезда. Им позволено будет находиться в Чехии лишь с отрицательным результатом данного теста.

По прибытии в Чехию они должны будут все равно пройти карантин в форме изоляции в течение пяти дней, а после повторить тест на коронавирус. В случае отрицательного результата они смогут выйти с карантина.

Эти правила не распространяются, в частности, на международных транспортных работников, на лиц, следующих транзитом через территорию Чехии, на приграничных работников, а также на лиц, перенесших COVID-19 в течение последних 90 дней и имеющих соответствующую справку врача на английском языке.

Помимо этого, въезд в Чехию до сих пор возможен только в обоснованных случаях, поездки в туристических целях запрещены.