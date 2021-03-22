Скопинский район, Рязанская область, , 16:57 — REGNUM Сегодня, 22 марта, на YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Пользователи социальной сети Twitter возмущены тем фактом, что у маньяка и насильника берут интервью.

«Нет, это абсолютно невозможно. Маньяк, который насиловал девушек в подвале несколько лет выходит на свободу звездой телеканалов и даёт интервью Ксении Собчак. Причём все ему платят сотни тысяч рублей за это. Хочется кричать от эмоций и возмущения», — поделилась с подписчиками SHEIDLIN.

«Тот факт, что скопинский маньяк вальяжно гуляет по интервью, где рассуждает о том, что «надо опять заняться» одной из своих жертв — это дно наших медиа. И кто взялся его пробивать — разумеется, Ксения Анатольевна Собчак», — выразила своё негодование sonya.

«Как называется это психическое отклонение, когда ты вообще не видишь границы между темным и светлым? Когда слово «этика» тебе неизвестно в принципе? Я про интервью со скопинским маньяком», — задаётся вопросом пользователь Профитролль.

«С ним уже все центральные телеканалы интервью сделали, Собчак тут не первая и явно не последняя», — считает Дмитрий Витушкин.

В начале марта 2021 года Виктор Мохов был освобождён из тюрьмы. Скопинский маньяк в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек и продержал их в подвале почти четыре года, за это был приговорён к 17 годам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ксения Собчак опубликовала интервью со скопинским маньяком