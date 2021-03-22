Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области к контролю за вывозом мусора планируется подключить технику. Первым пилотным муниципальным образованием стало Зверево, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ 22 марта.

В рамках трёхстороннего соглашения властей с «Ростелекомом» на двух контейнерных площадках установят IP-камеры, которые позволят мониторить наполненность контейнеров и более оперативно вывозить мусор. Видеонаблюдение в шахтёрском городе задействуют для полной автоматизации всего процесса обращения с отходами.

«Мониторинг вывоза коммунальных отходов — только начало. Запланирован ещё ряд проектов по интеграции цифровых решений в городское управление. Среди них — цифровой водоканал и модернизация теплосетей в Каменске-Шахтинском. Пилотные площадки уже готовятся», — сообщил глава минЖКХ Михаил Солоницин.