Варшава, , 16:52 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда по случаю Международного дня леса, который отмечается 21 марта, посадил деревья на территории Государственного лесохозяйственного предприятия «Бончка». Об этом сообщает Polskie Radio.

После посадки деревьев Дуда сообщил журналистам, что таким образом открывает акцию «Нас объединяют деревья», в рамках которой по всей территории Польши в ближайшую неделю будут посажены тысячи новых деревьев.

«Акция должна привлечь внимание к роли деревьев в природе в нашей жизни. В особенности в мероприятиях будут задействованы молодые люди. При этом, мы постарались сделать так, чтобы участники посадки деревьев соблюдали все нормы ограничений в связи с пандемией. Ряд мероприятий будут проведены в режиме онлайн», — добавил Дуда.