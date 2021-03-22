Москва, 22 марта, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Курс евро на валютных торгах в понедельник, 22 марта, ускорил рост и превысил отметку в 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 16:07 мск евро рос до 0,9% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигал 89,0125 рубля. В последний раз курс европейской валюты превышал 89 рублей 5 марта 2021 года.

На текущий момент евро торгуется на уровне 88,97 рубля, что на 75 копеек дороже показателя предыдущей сессии. Доллар подорожал на 54 копейки — до 74,66 рубля.