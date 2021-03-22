Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Ученые лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медуниверситета разработали метод по выявлению рака желудка по выдыхаемому воздуху. Об этом на своей странице в Instagram пишет ректор ПИМУ Николай Карякин.

По его словам, уже сейчас оборудование для ускоренного диагностирования этого онкологического заболевания проходит тестирование.

Глава медицинского университета рассказал, что новый метод основывается на том, что на мембране клеток разработанного российскими учеными биочипа находятся рецепторы, чувствительные к биомаркеру рака желудка

«Метод хотя и схож с уреазным тестом, но здесь технологии ушли далеко вперед — специальный сенсорный биочип вычисляет биомаркеры рака желудка в выдыхаемом воздухе даже в сверхмалых концентрациях одоранта», — подчеркнул Карякин.