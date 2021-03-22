Москва, , 16:50 — REGNUM В понедельник, 22 марта в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла презентация космических номинаций всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Партнером номинаций стала Госкорпорация «Роскосмос».

Старт XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был дан в НИЦ «Курчатовский институт» 1 марта 2021 года. Основными тематическими линиями нового сезона стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина. В 2021 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации.

В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников отметил: «Госкорпорация «Роскосмос» является постоянным партнером платформы «Россия — страна возможностей». Проекты платформы, их масштаб и системный подход сегодня направлены на решение задач общественного развития нашей страны, формирования человеческого капитала и обеспечения технологического лидерства. Мы рады, что в этом году Госкорпорация «Роскосмос» присоединилась к еще одному проекту платформы — всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия».

Партнером проекта стала Госкорпорация «Роскосмос», при поддержке которой пройдет сразу четыре тематических номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти первого космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома «Восточный» и города Циолковский, в том числе в этом году впервые будет организована специальная номинация для детей. В рамках мероприятия между Всероссийским конкурсом «Моя страна — моя Россия» и Госкорпорацией «Роскосмос» было подписано соглашение о сотрудничестве.

Традиционно в конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. Впервые за 18 лет реализации Конкурса в нем смогут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации «Сказки о космосе».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что впервые в конкурсах платформы смогут принять участие дети дошкольного возраста.

«Впервые мы приглашаем принять участие дошкольников, ведь в номинации нет нижнего возрастного ограничения (0−13 лет). Вместе со своими родителями самые маленькие участники будут учиться, мечтать и рассказывать о своих мечтах на всю страну. Заявочная кампания завершится 12 мая 2021 года. Уверен, сотрудничество с «Роскосмосом» подарит новые возможности самореализации не только юным конкурсантам, но и всем участникам «космических» номинаций сезона», — сказал Алексей Комиссаров.

В нынешнем сезоне конкурсанты смогут предложить свои образовательные, технические и социально-экономические и научные проекты по 17 тематическим направлениям. Ознакомиться с полный списком и описанием номинаций, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 12 мая 2021 года.

«Cказки о космосе» — это специальная номинация, приуроченная к 60 — летию первого полета человека в космос. Свои сказки и рисунки смогут представить ребята до 13 лет без нижнего ограничения по возрасту. Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения. Будущие профессионалы — ученые, педагоги, врачи, космонавты, будущие ответственные родители. Наша задача — помогать, сопровождать ребят с самых первых шагов в их большом пути. По договоренности с «Роскосмосом» будут не только ценные призы в этой номинации, но и, если позволит эпидемиологическая ситуация, поездка на космодром «Восточный», что, конечно, является особой возможностью и мотивацией для наших конкурсантов», — рассказала руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова.

Она также добавила, что «заявочная кампания конкурса продлится еще полтора месяца. Уже сегодня мы получили 10 190 заявок со всей страны. Всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия» 18 лет, мы следим за судьбами наших выпускников, многие из них уже стали родителями. В новом сезоне их дети превратят участие в проекте в добрую семейную традицию».

Почетным гостем презентации, прошедшей в павильоне «Космос и авиация» на ВДНХ, стал летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

«В жизни каждого человека большое значение имеет мечта, все начинается с детской мечты. Мальчишкой я мечтал стать летчиком-испытателем, хотел стать космонавтом, и я им стал. Конкурс «Моя страна — моя Россия», формирует надежный фундамент и правильные ценностные ориентиры для молодежи нашей страны. И может быть кто-то из ребят, кто сегодня примет участие в конкурсе, однажды отправится покорять космическое пространство», — отметил он.

В мероприятии также принял участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин. «Госкорпорацией «Роскосмос» и при ее поддержке реализуется большое количество научно-просветительских и образовательных проектов. Эти проекты, в первую очередь, направлены на привлечение интереса к космонавтике, содействие профессиональному самоопределению детей и молодежи. В рамках конкурса «Моя история — моя Россия» участники смогут подготовить и предложить свои идеи, получить экспертную оценку своего проекта и стать частью молодежного космического сообщества России».

Конкурс пройдет в четыре этапа:

Первый — с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй пройдет с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в «гибридном» (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап — награждение — состоится в декабре 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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