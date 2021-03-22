Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис возобновят государственную программу «Помощь здесь» и отправятся на этой неделе в тур по стране, чтобы поддержать недавно принятый пакет экономической помощи на сумму $1,9 трлн, а также призвать американцев делать вакцину от коронавируса. Об этом 22 марта сообщает The Washington Post.

Харрис отправится во Флориду уже 22 марта, а Байден посетит 23 марта штат Огайо.

Тур пройдет на фоне того, как множество американцев критикуют администрацию Белого дома из-за того, что рекордное число мигрантов продолжат пересекать границу между Мексикой и США.

Также 22 марта в комитете Палаты представителей пройдут слушания по поводу того, чтобы сделать Вашингтон 51-м штатом Америки.

Как сообщалоИА REGNUM, намерение президента СШАДжозефа Байденапредоставить право 11 млн нелегальных мигрантов, проживающих в Америке, получить статус гражданина США вызвало огромные ожидания среди миллионов людей, не имеющих документов, которые изо дня в день живут в страхе быть разлученными со своими семьями и потерять наследие, которое они создали годами труда и усилий.