Ярославль, 22 марта, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Ярославский областной суд рассмотрел жалобу родственников пациента «Центральной городской больницы», скончавшегося из-за неоказания медицинской помощи должного уровня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Дмитрий Матюшенко

Как ранее сообщал ИА REGNUM известный ярославский общественник, 23-летний магистрант ЯрГУ имени Демидова Дмитрий Матюшенко скончался 10 ноября 2020 года. Родственники погибшего сообщали, что он болел пневмонией, а результат теста на коронавирус стал известен только после смерти Матюшенко.

Как следует из решения Ленинского районного суда, которое подтверждено областным, Росздравнадзор выявил нарушения при лечении пациента врачом поликлиники «Центральной городской больницы» Ярославля.

«Судебными инстанциями установлено, что ГБУЗ Ярославской области «Центральная городская больница» нарушило порядок оказания медицинской помощи Дмитрию Матюшенко в части нарушения срока направления взятого у него мазка из носа и зева в лабораторию 10 ноября 2020 г., непредоставления 10 ноября 2020 г. медицинских услуг, включенных в стандарт медицинской помощи, — отсутствие в медицинской карте общего (клинического) анализа крови развернутого, неназначении общего анализа мочи, а также не соблюдение порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В судебном решении также указано, что терапевт должен был принять решение о госпитализации пациента при наличии наблюдаемых у больного симптомов, но не сделал этого. Что касается теста на коронавирус, то его результат стал известен только через 8 дней после взятия мазка и через два дня после смерти пациента. Нарушения найдены и при разборе данного случая на врачебной комиссии больницы.

«В составе врачебной комиссии Центральной городской больницы секретарь комиссии не относился к работникам с высшим медицинским образованием (дата правонарушения 30 декабря 2020 г.), в протоколе врачебной комиссии от 14 декабря 2020 г. не отражены нарушения, выявленные в акте проверки, оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов проведена формально, не проведена оценка деятельности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь Матюшенко Д.В. Данные нарушения создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью Матюшенко Д.В., а так же повлекли нарушение его прав как потребителя медицинских услуг на качественное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, гарантированное Законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей», — отметили в Ярославском областном суде.

По решению Ленинского районного суда больница оштрафована на 100 тысяч рублей. Родственники Дмитрия Матюшенко требовали более серьезного наказания лечебного учреждения, однако Ярославский областной суд согласился с решением районной инстанции.