Москва, , 16:45 — REGNUM В ряде отраслей одномоментно заменить зарубежные технологии российскими невозможно, а для разработки собственных потребуется время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская. Так она прокомментировала данные Минпромторга РФ о том, что антироссийские санкции будут способствовать процессам импортозамещения.

«В ряде отраслей заменить зарубежные технологии одномоментно невозможно, а для разработки собственных потребуется время, — сказала Рожанская. — Впрочем, кооперация с появившимися и/или активно развивающимися на мировой арене новыми технологическими центрами, которые, в отличие от США, не столь антироссийски настроены, позволит нашей стране выиграть время для развития собственных технологий и организации производства на своей территории. Что делает санкции не столь эффективными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рожанская заявила, что лекарственная безопасность России не менее важна, чем продовольственная.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали создать систему «лекарственного трубопровода»