Ирвайн, США, , 16:45 — REGNUM Энтузиаст с ником TheSlapperfish смог достичь 50-го уровня (из максимальных 60-ти) в игре World of Warcraft: Shadowlands, не покидая стартовой локации своей расы. Об этом 22 марта сообщает портал PCGamesN.

TheSlapperfish играет за гоблина, для достижения нужного уровня ему пришлось убить пять тысяч туннельных червей и проходить ежедневные задания за других персонажей, которые дают опыт всему аккаунту. Геймер планирует достичь заветного 60-го уровня, однако на этой может уйти несколько месяцев реального времени.

Напомним, World of Warcraft — это самая популярная в мире массовая многопользовательская ролевая игра. Её разработкой занимается американская студия Blizzard Entertainment.

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