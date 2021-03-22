Москва, , 16:44 — REGNUM Работа российских учёных в высшей степени востребована, и они доказали свой профессионализм, создав вакцину от коронавируса. Об этом 22 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с разработчиками и производителями вакцин от Covid-19.

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«Мы даже не представляли себе, что это возможно. Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа, работа ваших коллег, вы сказали, что их 400 человек, в высшей степени востребована», — заявил Путин.

Президент поблагодарил разработчика «Спутник V» Дениса Логунова и всех, кто занимался этой работой.