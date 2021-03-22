Москва, , 16:42 — REGNUM Когда речь идет об импортозамещении, важно понимать, что лекарственная безопасность России не менее важна, чем продовольственная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская. Так она прокомментировала позицию министерства промышленности и торговли РФ, которая состоит в том, что новые санкции США против РФ только ускорят и усилят процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.

«Импортозамещение очевидно развивается. Вопрос в том, в каких отраслях и в каких объемах. Конечно, хотелось бы больше и лучше, — сказала Рожанская. — Например, в фармацевтике. Лекарственная безопасность не менее важна, чем продовольственная. Сейчас успех России в вопросах вакцинации, основанной на российских технологиях и разработках, не может не признаваться мировым сообществом, несмотря на все политические препоны. Хотелось бы двигаться в том же направлении и обеспечить население целым рядом оригинальных препаратов российской разработки и производства».

Как подчеркнула Рожанская, для этого у России есть всё.

«Еще сохранились научные школы, существуют опытные производства. Но не хватает волевого решения поставить это на поток, грамотно организовав работу системы «лекарственного трубопровода»: от разработки до места в аптечке потребителя. Это как раз тот пример, когда изобретать велосипед нам не нужно», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что санкции дают возможность «перезагрузить» экономику России.

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